16-jarige jongen gewond bij steekincident Vlaardingen

Om 17:45 uur werd het steekincident gemeld. Volgens getuigen had het tweetal ruzie, waarna vermoedelijk gestoken werd door beide jongens. De 16-jarige jongen is waarschijnlijk door iemand anders naar het ziekenhuis gebracht, want toen hulpdiensten arriveerden was hij niet meer in de omgeving van de Sweelinckstraat. Ook de andere betrokken jongen werd niet aangetroffen. Naar hem wordt nog gezocht.

Over de toedracht is nog veel onduidelijk. Er wordt buurtonderzoek verricht, getuigen worden gehoord en forensisch experts zoeken naar sporen. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op. Dat kan ook anoniem.