Politie start onderzoek naar explosie Allard Piersonstraat

Rond 00.10 uur schrokken de bewoners van de knal. De politie werd gebeld en was er snel. Onderzoek in de buurt heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Het raam van de woning is kapot en er is schade aan de deur. Graag komen we in contact met mensen die de mogelijke dader(s) heeft gezien of andere informatie hebben of wellicht camerabeelden of ringdeurbelbeelden.

Tips kunnen naar 0900-8844 of gemakkelijk via bijgaand tipformulier. Daar kunt u ook beelden uploaden.