Politie zoekt getuigen van woningoverval en brandstichting in Dordrecht

Bij de woningoverval raakten de twee bewoners van het huis aan de Rigelhof, een 55-jarige man en een 48-jarige vrouw gewond door vuistslagen. Eén van de bewoners is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Na het incident sloegen de overvallers, drie mannen die volledig in het zwart gekleed waren, op de vlucht. Het is nog onduidelijk of er bij de overval iets is buitgemaakt.



Een minuut of tien later werd er melding gemaakt van brandstichting bij een café aan de Tesselschadestraat. Gelukkig had de brandweer de brand al snel onder controle. De recherche houdt momenteel alle scenario's open. Eén van de scenario's is dat de woningoverval en de brandstichting met elkaar te maken hebben. Daarom onderzoekt de recherche of er een verband bestaat tussen de incidenten.



U kunt ons helpen

Voor beide incidenten zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. Daarom komt de politie graag in contact met mensen die meer weten. Heeft u tips over één of allebei de incidenten? Of heeft u (deurcamera)beelden in de omgeving van de Rigelhof of de Tesselschadestraat? Neemt u dan contact op. Contact opnemen, kan (ook volledig anoniem) via onderstaande contactmogelijkheden.