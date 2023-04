Politie houdt agressieve man aan

Tilburg - De politie hield zondagavond 2 april een 34-jarige man uit Tilburg aan. De man wordt ervan verdacht die avond een ruit van een horecagelegenheid aan de Besterdring te hebben vernield. Even later liep hij in de Burgemeester Brokxlaan te zwaaien met een schep. Twee omstanders en een voertuig werden hierbij geraakt.