Snelle aanhouding verdachte van overval tabakszaak Sperwerlaan

Amsterdam - Op zondagmiddag 30 april is een medewerker van een tabakszaak aan de Sperwerlaan door een gewapende man overvallen. De verdachte zou daarbij ook hebben geschoten. Niemand is gewond geraakt. Korte tijd later heeft de politie een 37-jarige verdachte aan de Ketelmakerij aangehouden op verdenking van betrokkenheid van de gewapende overval. Medewerkers van specialistische eenheden zijn ter plaatse en doen onderzoek in de Sperwerlaan en Ketelmakerij kruising Noordwal.