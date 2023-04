Welke man achtervolgde en bedreigde Rozenbugse (19) met mes

Even na 22:00 uur merkte de vrouw dat ze werd achtervolgd vanaf het centrum over de Beukenlaan. Ze stopte bij een woning waarvan de gevel goed verlicht was, maar kon niet voorkomen dat haar achtervolger haar vast kon grijpen en bedreigen met een mes. Ondanks de enorme schrik, wist het slachtoffer het mes af te pakken. Daarbij raakte ze lichtgewond. Vermoedelijk door geschreeuw en getoeter nam de man de benen, het slachtoffer enorm geschrokken achterlatend. Hij vluchtte over de Rozenstraat. Agenten starten een onderzoek, spraken met getuigen en stelden camerabeelden veilig. Tot nu toe heeft een zoektocht niet tot aanhouding van een verdachte geleid. Hij is ongeveer 1.75m, heeft donker haar, donkere ogen, een stoppelbaard en droeg een bodywamer. Weet u wie dit is, heeft u informatie? Dan spreken we u graag. Neem contact op via de onderstaande mogelijkheden.