Automobilist rijdt tegen lantaarnpaal, meisje ernstig gewond

De auto van de man botste door nog onbekende oorzaak op zaterdagmiddag 29 april tegen een lantaarnpaal. Omstanders schoten te hulp tot de hulpdiensten er waren. Het meisje is ernstig gewond per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de man had medische hulp nodig, hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten namen bij hem een alcohol- en drugstest af, deze waren beiden negatief.

Onderzoek

Verkeersspecialisten van de politie hebben een onderzoek gestart. Daarbij zijn verschillende getuigen gehoord en de auto is voor onderzoek in beslag genomen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van het ongeval is geweest. Beide slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis.