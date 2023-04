Digitale bedreiging aan adres Zaanse school

Over het onderzoek staan we in goed contact met de schoolleiding. De leiding van de school heeft dinsdagochtend op eigen initiatief besloten de deuren gesloten te houden. Op dit moment is er geen sprake van acute dreiging.



Er gaan ook screenshots rond in de media en op sociale media. Als mensen iets herkennen op deze beelden wat te herleiden is aan een persoon, dan hoort de politie dit graag. Mensen met informatie of tips kunnen bellen met 0900-8844.



Scholieren en/of ouders die weten wie de bedreiging heeft geuit kunnen ook anoniem informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.