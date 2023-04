Auto verwoest door explosie

Buurtbewoners belden dinsdagochtend 4 april het alarmnummer omdat zij een harde knal in de straat hoorden. Er bleek een auto te zijn ontploft. Brokstukken lagen verspreid door de straat.



De politie is een onderzoek gestart. Er wordt gekeken naar beschikbare camerabeelden en de Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning hebben sporenonderzoek gedaan. Heeft u informatie of beelden die voor het onderzoek van belang kunnen zijn, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Wilt u liever anoniem melden dan kan dat via M. op 0800-7000.