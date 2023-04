Verbouw deel voormalige Rabobank tot politiepost

Vanaf 2018 is samen met onder meer de gemeente Gennep en de brandweer gezocht naar geschikte huisvesting in de plaats van het politiebureau aan het Europaplein. ‘Het bestaande bureau voldoet niet aan de huidige eisen voor een politiepost en staat op de planning om verkocht te worden’, verduidelijkt Indra Jansen, projectleider huisvesting. ‘Het heeft even geduurd voor er een geschikte locatie was gevonden. Het pand aan de Zandstraat past qua grootte perfect binnen het huidige huisvestingsconcept van een politiepost. De politiepost komt aan de achterzijde van het pand. Volgens planning is de verbouwing eind oktober afgerond waarna de inrichting en verdere afwerking kan plaatsvinden. In december kan de politie verhuizen waarna het politiebureau aan het Europaplein door middel van een openbare veiling wordt verkocht.’