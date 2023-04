Getuigen gezocht van ongeval aan de Oostersingel in Assen

Een 66-jarige vrouw uit Assen fietste over de Oostersingel toen ze werd ingehaald door een bestelbus. Hierbij kwam de fietser ten val en raakte ze zwaargewond. De bestuurder van de bestelbus en meerdere omstanders kwamen gelijk in actie om zich over het slachtoffer te ontfermen. De fietser werd ter plaatse gereanimeerd en is daarna naar het ziekenhuis overgebracht. Wij hebben al met meerdere omstanders ter plaatse gesproken, maar zijn ook op zoek naar anderen die het ongeluk hebben zien gebeuren, omdat de precieze toedracht van het ongeval nog niet duidelijk is.

Heeft u het ongeval gezien?

We weten nog niet precies wat er is gebeurd en onderzoeken de toedracht van dit ongeval. We spreken uiteraard met de bestuurder van de bestelbus over wat er is gebeurd, maar we kunnen uw hulp goed gebruiken. Heeft u het ongeval zien gebeuren en heeft u informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Of heeft u wellicht camerabeelden van een dashcam waar het ongeval op is te zien? Neem contact met ons op. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl (0800-7000). U kunt ook het online tipformulier gebruiken.

Slachtofferhulp

Wij kunnen ons goed voorstellen dat het voor betrokkenen en omstanders een heftig ongeval is geweest. Heeft u het gezien en heeft u behoefte aan slachtofferhulp? Neem dan ook contact met ons op.