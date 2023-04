Politie treft goederen voor hennepkwekerijen aan bij controles

Onderzoek naar georganiseerde handel

In het kader van een onderzoek naar georganiseerde handel in softdrugs van de gemeente Hilversum, Wijde Meren, de politie en de Belastingdienst, zijn op dinsdag 4 april op verschillende plekken doorzoekingen geweest. Hierbij zijn verschillende overtredingen geconstateerd.

In Nederhorst den Berg trof de politie in een pand aan de Meidoornlaan een grote zak henneptoppen aan en verschillende spullen die worden gebruikt voor het bouwen van een hennepkwekerij. Aan de Silenestraat in Hilversum werden garageboxen doorzocht, ook daar werden spullen aangetroffen voor hennepkwekerijen. Alle goederen werden in beslag genomen en vernietigd. Tot slot zagen de controleurs dat enkele garageboxen aan de Hilvertsweg in Hilversum voor doeleinden gebruikt die niet overeenstemden met de bestemmingsplannen.

Dekmantel

Niet zelden dienen op het oog normale bedrijven vervolgens als dekmantel voor criminele activiteiten. Het huidige onderzoek richt zich onder andere op de achtergrond van enkele bedrijven op verwevenheid met criminele activiteiten en andere misstanden. In dit onderzoek werken verschillende de overheidspartners binnen Gooi en Vechtstreek intensief samen om ondermijning tegen te gaan.

Losstaande incidenten vaak onderdeel van groter (crimineel) geheel

In Midden-Nederland houden ongeveer 150 criminele samenwerkingsverbanden zich bezig met allerlei illegale praktijken waaronder de productie van en handel in drugs. Veel op het oog losstaande incidenten zijn uiteindelijk terug te leiden naar deze criminele organisaties. De overheidspartners in de regio Midden-Nederland richten zich de komende jaren intensief op het terugdringen van deze criminele samenwerkingsverbanden en hun ontwrichtende werking op de maatschappij.

Blijf melden

Het aanpakken van ondermijning kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld dit bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Contact opnemen met uw gemeente kan ook.