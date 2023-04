Drugslab aangetroffen en ontmanteld

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie een anonieme melding binnen over een mogelijk drugslab op een industriegebied aan Voorland. Bij binnentreden werd het synthetische drugslab ontdekt. Er is een grote hoeveelheid harddrugs aangetroffen. De locatie werd afgezet en de brandweer en politie verrichtten onderzoek. De productie van drugs kan gevaarlijk zijn voor de omgeving. In dit geval werden gevaarlijke en giftige stoffen in het pand aangetroffen. Het drugslab is met aanwezige spullen ontmanteld, afgevoerd en wordt vernietigd.

Getuigen gezocht

De politie heeft nog niemand aangehouden. Heeft u informatie of tips die ons kunnen helpen bij dit onderzoek? Of heeft u in de omgeving van Voorland in Enkhuizen iets gezien dat u is opgevallen? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Tekenen dat er zich een drugslab bevindt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een sterke synthetische geur (anijsachtig of chemisch prikkelend, zurig of aceton). In het betreffende gebouw zijn vaak kieren en/of ramen afgekit met purschuim. Ook kunnen de ramen beslagen zijn, afgeplakt of bedekt; de gordijnen gaan bijvoorbeeld nooit open. Heeft u het vermoeden van een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.

2023067770