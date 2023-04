Getuigen explosie Van Hilligaertstraat gezocht

Rond 01.30 uur kwam de melding binnen dat er een harde knal gehoord was op de Van Hilligaertstraat. Ter plaatse bleek bij een woning vermoedelijk zwaar vuurwerk te zijn afgestoken met forse schade aan en in de woning tot gevolg.

Personen op scooter

Kort na de explosie is door een getuige gezien dat een scooter met twee personen in de richting van de Hobbemakade reed. Deze personen waren in het donker gekleed en de bijrijder droeg een Shark-helm. Mogelijk hebben zij iets te maken gehad met de explosie, maar dat staat nog niet vast. Informatie hierover is zeer welkom bij het onderzoeksteam. Dat geldt uiteraard ook voor alle andere informatie over de explosie.

Getuigenoproep

Kunt u de recherche verder helpen? Bijvoorbeeld omdat u getuige bent geweest van het incident of in het bezit bent van relevante camerabeelden? Of weet u meer over een eventuele aanleiding? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Via het tipformulier kunt u ook uw informatie doorgeven en is het mogelijk om beeldmateriaal met de politie te delen.