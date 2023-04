Getuigen gezocht na poging overval op avondwinkel

De twee overvallers renden de winkel uit in de richting van de Troelstrakade en gingen de binnentuinen in. De medewerker besloot na een korte achtervolging de politie te bellen en terug te gaan naar de avondwinkel. Een getuige wees agenten op het feit dat een van de verdachten een woning in liep, de tweede verdachte zou weggerend zijn richting de Melis Stokelaan. Hierop zochten agenten in een aantal woningen en troffen kleding aan in een portiek. Deze kleding is in beslag genomen voor onderzoek. Na de zoektocht vonden agenten een jongeman en hielden hem aan, al snel werd duidelijk dat hij niets met de overval te maken had en werd hij weer in vrijheid gesteld.

Namens de avondwinkel deed de medewerker aangifte van de poging overval. De politie zoekt tips die kunnen leiden tot het oplossen van dit misdrijf.