Politie zoekt getuigen bedreiging Hoogkarspel

Rond 23.25 uur kreeg de politie een melding van de bedreiging. Mogelijk dat er een conflict aan vooraf is gegaan. Na een zoekslag heeft de politie een 25-jarige man uit de gemeente Stede Broec aangehouden. Zijn rol bij het incident wordt nader onderzocht. Een wapen werd niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt het incident en is op zoek naar getuigen. Mocht u rond 23.35 uur iets verdachts hebben gezien of gehoord aan de Raadhuisplein in Hoogkarspel, dan horen wij dat graag. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, bijvoorbeeld van dashcams uit de buurt op dat tijdstip. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of deel uw informatie via onderstaande tipformulier. Informatie delen kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000.

2023069451