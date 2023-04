Slachtoffer schietincident Gare du Nord gezocht

Signalementen schutter en slachtoffer

De recherche doet onderzoek naar het schietincident en uiteraard willen de rechercheurs graag weten wie er betrokken zijn geweest bij de beschieting. Alle informatie over het voorval is daarom welkom. De schutter was helemaal in het zwart gekleed en zo’n 1.85 meter lang met een normaal postuur. Het slachtoffer had een donkergroene camouflage jas mogelijk van The North Face en een grijze joggingbroek aan en zijn postuur was iets voller dan dat van de schutter. Zowel de schutter als het slachtoffer werden tussen de 20 en 30 jaar oud geschat.