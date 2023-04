Agenten gewond bij aanhoudingen tijdens nachtdienst

Man gooit bierflesje naar agent in Kaatsheuvel

Omstreeks 22.50 uur worden agenten naar Kaatsheuvel gestuurd omdat een man daar weigert te vertrekken bij een woning. Ze treffen daar een dronken man aan. Een agent vraagt hem daar weg te gaan en begeleidt hem een stukje. Dan draait hij zich om en loopt weg, maar dan hoort hij opeens vlak naast zich een bierflesje kapot vallen. De agent loopt terug naar de man om hem te arresteren. De flessengooier verzet zich hevig en er ontstaat een handgemeen. De verdachte en de agent vallen op de grond. De verdachte blijft zich verzetten en de andere agent gebruikt zijn stroomstootwapen om de man onder controle te krijgen. De 32-jarige man uit Tilburg zit vast voor verhoor.

Controle quad in Tilburg

Rond 01.20 uur zetten agenten op de Diepenstraat in Tilburg een quad aan de kant voor een controle. De bestuurder blijkt drugs bij zich te hebben. Hiervoor houden de agenten hem aan, maar de verdachte is onwillig en werkt niet mee. Plotseling stapt de man op zijn quad om ervandoor te gaan. Een agent wil dit voorkomen en gaat op het voertuig staan, maar de bestuurder stopt niet. Voor haar eigen veiligheid springt de agent van de quad. Ze valt op de grond en loopt letsel op. De bestuurder moet zich op een later moment komen melden op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring.