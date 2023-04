Peter werd slachtoffer van identiteitsfraude

Identiteitsfraude

Einde verhaal zou je denken. Maar niets is minder waar. Het is pas het begin. Zo komt Peter erachter dat er bijna 70.000 euro van zijn beleggingsrekening is verdwenen. Daarnaast worden er geregeld spullen op zijn naam besteld in webwinkels. De spullen ontvangt Peter niet, de facturen wel.

Hij doet meerdere malen aangifte bij de politie. Wanneer die hem bellen over de voortgang van het onderzoek melden ze dat bij een verdachte een laptop in beslag is genomen, waarop zijn gegevens tot in detail vermeld staan. ‘Ik werd zo paranoïde door al deze gebeurtenissen, dat ik uit voorzorg een ander telefoonnummer en een andere internetprovider heb genomen.’

Peter is het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. Zijn online profiel was een van de vele die zijn verhandeld op de criminele handelssite Genesis Market, die deze week door de FBI is opgedoekt. Het was wereldwijd één van de gevaarlijkste websites op dit gebied. Hier werden niet alleen accountgegevens verkocht, maar daarbij ook een kopie van iemands online fingerprint, ofwel unieke digitale vingerafdruk. In combinatie met malware die de website ook leverde, kunnen hackers in feite iemands digitale leven overnemen. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk om op naam van slachtoffers dingen te bestellen en te betalen in webwinkels of in bepaalde gevallen zelfs volledige bank-, crypto-, of beleggingsrekeningen te plunderen. Precies wat Peter is overkomen.