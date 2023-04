Roeland Groen nieuw sectorhoofd Twente

Politiechef Janny Knol: ‘Roeland brengt naast veel operationele ervaring met aandacht voor collega’s en het district, ook een mooie mix van nuchterheid en humor mee. Namens de eenheidsleiding wens ik hem veel succes en plezier in zijn nieuwe rol binnen het district Twente.

Roeland (62) werkt al jaren voor onze organisatie. Als agent is hij zijn loopbaan gestart. Daarna heeft hij een groot aantal verschillende rollen en taakaccenten vervuld bij de politie en is hij zich blijven ontwikkelen.



‘Ik geloof ook in een “leven lang leren en ontwikkelen”, vertelt Roeland. ‘Het houdt je fit en lenig in het werk, maar ook daarbuiten. Door steeds te blijven zoeken naar ontwikkelingen en gebieden die mij uit mijn “comfortzone” halen, vind ik voortdurend nieuwe uitdagingen en werkplezier. In 2019 ben ik aangenomen als plaatsvervangend sectorhoofd in het district Twente. Ik heb het district Twente, de netwerkpartners en de collega’s uit Twente goed leren kennen de afgelopen jaren. Nu ga ik met veel plezier de uitdaging aan in mijn nieuwe rol als sectorhoofd.’