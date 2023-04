Verdachte aangehouden voor drugshandel

Bij het onderzoeksteam was informatie beschikbaar dat een Utrechter van 33 jaar zich bezig zou houden met de (internationale) handel in verdovende middelen. Uit onderzoek kwam naar voren dat de verdachte stond ingeschreven in een woning in Utrecht, maar daar niet verbleef. Het bleek dat de verdachte in een woning in Vleuten verbleef. Dit wordt spookbewoning genoemd.

Door de politie werden in de woning in Vleuten een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen, verpakkingsmaterialen en een weegschaaltje aangetroffen. Dit duidt erop dat er in de woning verdovende middelen werden verpakt. Ook trof de politie een groot geldbedrag aan. Alle goederen werden inbeslaggenomen voor verder onderzoek. De verdachte zal op zaterdag 8 april worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Spookbewoning

In de strijd tegen ondermijning stuiten de politie en gemeente regelmatig op het fenomeen spookbewoning. Door personen die zich bezighouden met illegale activiteiten wordt vaak veel moeite gedaan om buiten het zicht te blijven van overheidsinstanties. Zo worden vaak woningen gebruikt, die niet op hun naam staan. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op.

Ziet of hoort u signalen van spookbewoning? Of heeft u een vermoeden van drugshandel bij u in de buurt? Ziet u bijvoorbeeld verschillende personen af en aan een woning in- en uitlopen of steeds kort bij iemand in een geparkeerde auto staan? Laat het weten aan uw wijkagent. U kunt ook altijd bellen met 0900-8844 of anoniem uw informatie doorgeven via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.