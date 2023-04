88-jarige vrouw dupe van zogenaamde waterleidingcontrole

Het was donderdag rond 18.45 uur toen er een man aanbelde en via het keukenraam tegen de vrouw zei dat hij even de waterleiding kwam controleren,want er was een lekkage in het gebouw. De vrouw liep naar de deur en deed open.

De mannen waren opeens met z’n drieën en werden binnengelaten. De een liep naar de keuken en bekeek de kraan, de ander nam een kijkje in de badkamer en de derde had zo de vrijheid om de woonkamer te doorzoeken.

Even later vertrokken de drie mannen weer en bleek dat de vrouw geld miste uit haar portemonnee. Gelukkig hebben ze de bewoonster niets aangedaan, maar haar vertrouwen in de mensheid heeft een behoorlijke knauw gekregen.

Signalement mannen

Alledrie hebben ze een donkere huidskleur, zwart krullend haar en zijn ze rond de 1.75 meter lang.

Ze droegen donkere kleding en een van de drie heeft een wat forser postuur.

De leeftijd ligt ergens tussen de 25 en 35 jaar.

Wie weet wie dit zijn of heeft andere informatie over deze laffe babbeltruc? Ook camerabeelden zijn van harte welkom. Tip gemakkelijk via bijgaand formulier.