Financiële straf voor agent politie eenheid Rotterdam

Naar aanleiding van een melding over het gedrag werd onderzoek verricht. Op basis van de uitkomsten van het disciplinaire onderzoek is besloten tot inhouding van 500 euro op het salaris van de agent.



De politie heeft de voorgenomen straf bij de AGFA-commissie laten toetsen. Zij gaven aan dat de door de politie voorgenomen straf passend was, waarna de politiechef de straf definitief heeft gemaakt. Gedurende het onderzoek heeft de agent niet gewerkt. De agent is inmiddels met leeftijdsontslag gegaan.