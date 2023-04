Auto kwijt na rijden zonder rijbewijs

Op donderdag 6 april 2023 om 19.28 uur krijgt een automobilist op de Midden Brabantweg een stopteken van een surveillance-eenheid omdat de auto herkend was door een camera van de Automatic Number Plate Recognition (lees hier meer: Wat is anpr?). De bestuurder zou geen rijbewijs hebben. Hij negeert het stopteken en een achtervolging begint. Maar op de Kasteelhoevenweg kiest hij eieren voor zijn geld en stopt. De 29-jarige Waalwijker blijkt inderdaad geen rijbewijs te hebben en daar al vaker op betrapt te zijn. Zijn auto wordt nu in beslag genomen. Hij krijgt weer een proces-verbaal en is zijn auto (voorlopig)kwijt.