Politie controleert samen met Belastingdienst en Marechaussee honderden voertuigen

De Belastingdienst nam 5 voertuigen in beslag en inde in totaal een bedrag van meer dan 60.000 euro. Drie bestuurders moesten een heffing van 1500 euro betalen omdat zij in Nederland rondreden met een buitenlands kenteken.

De politie deelde bekeuringen uit voor:

-2 keer rijden zonder verzekering.

-1 keer niet tonen identiteitsbewijs.

-9 keer niet dragen van de autogordel.

-7 keer het vasthouden van een mobiele telefoon.

-1 keer kapot remlicht van een aanhangwagen.

-2 keer niet tonen rijbewijs.

-2 keer rijden zonder verlichting.

-2 keer losbreekreminrichting.

-1 keer verlopen rijbewijs.

-1 keer niet licht doorlatend voorraam.

-1 keer wok status.

-1 spookvoertuig in beslag genomen.



Een bestuurder werd meegenomen naar het politiebureau omdat hij mogelijk beschonken achter het stuur zat. Op het bureau blies hij uiteindelijk 1145 ug/l, bijna 6x keer de toegestane hoeveelheid. Bovendien bleek hij rond te rijden met een geschorst rijbewijs. Hij is uiteindelijk naar huis gestuurd met twee processen-verbaal.