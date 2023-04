Getuigen gezocht tweede explosie op auto in Vlaardingen

In de nacht van vrijdag 7 april op zaterdag 8 april omstreeks half vijf in de ochtend kreeg de politie een melding binnen van een explosie aan de Koninginnestraat in Vlaardingen. Dit bleek op een auto te zijn geweest die enorm veel schade heeft opgelopen. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gewond geraakt. De verdachte(n) is/zijn op de vlucht geslagen. Er wordt een verband gelegd met een eerdere explosie aan de Gretha Hofstralaan waarbij er een auto van het zelfde bedrijf verwoest raakte na een explosie. Dat gebeurde in de nacht van maandag 3 april op dinsdag 4 april.

Getuigen gezocht

De politie doet op dit moment sporenonderzoek, spreekt buurtbewoners en kijkt camerabeelden uit. Ook worden er mobiele camera units geplaatst op verschillende locaties. Alle informatie over deze incidenten is echter welkom. Wellicht heeft u iets opvallend gezien of heeft u informatie over de verdachten. Geef het aan ons door via de onderstaande opties. Informatie doorgeven via Meld Misdaad Anoniem kan ook via 0800-7000.