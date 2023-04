Man zwaargewond na steekincident Hoenkamp

De politie kreeg zaterdag 8 april rond half negen een melding binnen van een steekincident aan de Hoenkamp. Op locatie troffen ze een man zwaargewond op straat aan. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er is nog geen verdachte aangehouden en het is nog onduidelijk wat er precies voorafgaand aan het incident heeft afgespeeld.

Getuigen gezocht

We zijn op zoek naar getuigen die meer weten over het incident zelf of mogelijke verdachte(n). Alle informatie en/of camerabeelden is welkom. Heeft u informatie? Geef het door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.