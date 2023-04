Vrouw (68) onschuldig slachtoffer schietincident

Rotterdam - Een 68-jarige vrouw uit Rotterdam is vrijdagmiddag gewond geraakt aan haar been toen op het Robbenoordplein geschoten werd. De politie vermoed dat de vrouw een onschuldige voorbijganger is. Gelukkig lijken de verwondingen mee te vallen, maar dit had heel anders kunnen aflopen. Drie jongemannen zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Een vierde man werd aangehouden, omdat hij geen gehoor gaf aan de vorderingen van agenten.