Wie weet er meer over een explosie aan de Burgemeester Meineszstraat?

Zaterdag 8 april omstreeks half drie werden buurtbewoners van de Burgemeester Meinezstraat in Rotterdam opgeschrikt door een harde knal. Het bleek te gaan om een explosie op de balkon van een woning. Een bewoner was op dat moment thuis, maar er is gelukkig niemand gewond geraakt.

Getuigen gezocht

De politie tast nog in het duister wat er precies gebeurd is tijdens het incident. De verdachte is op de vlucht geslagen. Alle informatie met betrekking tot het incident of mogelijke verdachte(n), is welkom. Ook camerabeelden zijn welkom. Heeft u informatie, geef het dan door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.