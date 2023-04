Aanhouding na diefstal

Op vrijdag 7 april 2023 om 15.55 uur komt er een melding binnen van een diefstal door twee mannen bij een horecagroothandel aan de Konijnenberg. De mannen zijn met de gestolen goederen weggereden in een auto. Medewerkers van het bedrijf stappen ook in een auto en rijden achter ze aan. De politie wordt gebeld.

Aanhouding

Er wordt telefonisch contact gelegd tussen de achtervolgende medewerkers van het bedrijf en een surveillance-eenheid. De auto rijdt op de snelweg A27 in de richting van Oosterhout. Er ontstaat een file en het is een kleine moeite om de auto met verdachten te vinden. Twee mannen uit Ter Apel van 34 en 35 jaar oud worden aangehouden. In de auto liggen tassen met gestolen goederen uit het bedrijf die makkelijk verkoopbaar zoals dure tandpasta en scheermesjes. De auto wordt in beslag genomen. De verdachten zijn zaterdag in verzekering gesteld om een onderzoek in te stellen.