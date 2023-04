Drie aanhoudingen en vondst amfetamine

Op vrijdag 7 april 2023 om 16.30 uur is er een drugsactie gericht op een mogelijke dealer vanuit een woning aan de Baksweer. Voorzichtig wordt de woning rondom ‘dichtgezet’ zodat vluchtende verdachten aangehouden kunnen worden. Enkele agenten bonken op de voordeur om die open te maken. Op het moment dat de agenten naar binnen gaan zien ze dat er op een dak drie mannen wegrennen. Deze mannen worden kort na elkaar aangehouden. Maar dan blijkt dat ze uit een appartement boven de binnengevallen woning gevlucht waren.

Amfetamine

Er wordt direct in die woning een onderzoek gestart. Daar vinden de agenten 93 kilo witte substantie. Specialisten van de politie komen ter plaatste en testen de stof. Dat blijkt amfetamine te zijn. Het drietal, de bewoner, een 26-jarige man uit Waspik en een 44-jarige man zonder bekende verblijfplaats in Nederland worden naar het bureau gebracht. De woning wordt als plaat delict behandeld en de (forensische)recherche start een onderzoek. De verdachten worden aan het bureau ingesloten en zullen zaterdag aan de tand gevoeld worden. De gemeente is direct op de hoogte gesteld van de bevindingen en die neemt direct maatregelen en sluit de woning. Zie https://www.geertruidenberg.nl/nieuws/burgemeester-witte-sluit-drugspand

In de oorspronkelijke woning wordt de bewoner aangehouden en wordt een handelshoeveelheid drugs gevonden.

Melden helpt

Drugs gaan gepaard met overlast, criminaliteit en vaak met geweld. Heeft ook u het vermoeden dat er zaken in uw straat gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Meldt dan uw vermoedens voor een veilige omgeving voor uzelf en uw buren. Dat kan bij ons via 0900-8844 of via de website Politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Maar het kan ook anoniem via 0800-7000 van Meld Misdaad Anoniem of via hun website meldmisdaadanonime.nl/melden/