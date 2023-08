Omstanders grijpen verdachte explosie ’s Gravendijkwal in de kraag

Bij de explosie raakte niemand gewond. De schade bleef beperkt tot wat roetvegen op het rolluik van de op dat moment gesloten horecazaak. In de straat waren veel getuigen die de drie mannen aan zagen komen lopen, bij het pand zagen bukken om meteen daarna hard weg te rennen. Direct daarop volgde een harde knal.



De getuigen gingen achter de verdachten aan en konden op de Heemraadsingel één van hen in de kraag vatten. De andere twee verdachten renden weg richting de Nieuwe Binnenweg. De politie is nog naar hen op zoek.



De drie verdachten waren allen in het zwart gekleed. Diverse camerabeelden zijn veilig gesteld en de Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek uitgevoerd. Vannacht is al met diverse getuigen gesproken, maar mocht u nog geen contact hebben gehad met de politie en wel iets gezien of gehoord hebben of camerabeelden hebben, dan vragen wij u contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u uw informatie ook delen met M. via 0800-7000.