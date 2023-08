Gewonde bij schietincident Rijtuigweg in Rotterdam

Rond 22.00 uur meldden meerdere mensen dat zij schoten hoorden op de Rijtuigweg. Toegesnelde agenten en andere hulpdiensten troffen hier de gewonde 27-jarige man aan. Hij is met verwondingen aan zijn been naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het onduidelijk is wat er zich precies heeft afgespeeld, is de man in het ziekenhuis aangehouden. Voorafgaand aan het schietincident zou een ruzie tussen hem en andere personen hebben plaatsgevonden. De recherche is hard op zoek naar deze personen. Daarnaast heeft de politie ook grondig onderzoek op de plaats van het incident gedaan om sporen veilig te stellen. Daarbij is ook een vuurwapen aangetroffen en in beslaggenomen.



U kunt helpen

De politie is op dit moment druk bezig met het onderzoek. Er worden getuigen gesproken en camerabeelden opgehaald. Alle informatie over dit incident is welkom. Tijdens het schietincident zijn mogelijk ook verschillende auto’s en woningen geraakt. Is dit bij u het geval? Neemt u dan contact op met de politie. Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u deurbelcamerabeelden? Geef het dan aan ons door via de onderstaande opties. Dit kan ook volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000.