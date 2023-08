Onderzoek naar ramkraak op juwelier

Omwonenden van de Dommelstraat schrokken rond 5.15 uur wakker van een flinke knal. Een auto bleek de voorgevel van een juwelier geramd te hebben. Volgens getuigen zouden er drie mannen bij de ramkraak betrokken zijn. Twee van hen zouden naar binnen zijn gegaan, de derde stond op de uitkijk. Na korte tijd ging het drietal er met hun buit vandoor. Ze maakten daarbij gebruik van twee scooters die vermoedelijk al gereed stonden voor de vlucht ter hoogte van een nabijgelegen opticien.

De auto waarmee de ramkraak werd gepleegd bleef achter. Deze bleek eerder in de nacht te zijn gestolen bij een woning in Eindhoven.

Onderzoek

Bij de ramkraak raakte niemand gewond. Hoewel de schade aan de voorgevel van de juwelierszaak groot was, hoefden er geen omwonenden uit hun woning gehaald te worden. De politie doet verder onderzoek. Daarbij wordt onder andere ter plaatse technisch onderzoek verricht, gesproken met getuigen en we onderzoeken of er bruikbare camerabeelden zijn.

Getuigen

Uiteraard zijn wij op zoek naar mogelijk getuigen van de ramkraak of mensen die anderszins iets kunnen vertellen. Heeft u de ramkraak zien gebeuren of bijvoorbeeld in alle vroegte een drietal mannen op twee scooters in de omgeving van de Dommelstraat zien rijden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.