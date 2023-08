Agent gewond in uitgaanscentrum Den Haag

Rond 05.15 uur kregen agenten een melding van een schermutseling voor een uitgaansgelegenheid aan de Papestraat in Den Haag. Op weg naar de opgegeven locatie werd plotseling de politiefiets van één van de agenten door een man vastgepakt. Een tweede man pakte de agent vast. Daarop besloot de agent deze twee mannen voor belemmering aan te houden. Een van de twee verdachten pakte de agent met forse kracht aan zijn fietshelm waardoor die geen lucht meer kreeg en gewond raakte aan zijn nek.

Assistentie collega’s

Een grote groep van omstanders begon zich met de aanhoudingen te bemoeien en belaagden de agent. Hierbij ontstond een dreigende situatie, waarna de agent collega’s ter assistentie opriep. Om een veilige werkomgeving te creëren waren toegesnelde agenten genoodzaakt gebruik te maken van hun wapenstok en pepperspray. De verdachte die de agent mishandelde bleef zich tijdens zijn aanhouding verzetten.

Verdachte voorgeleid

De twee verdachten werden ingesloten voor verhoor. De agent die door de 34- jarige verdachte is mishandeld deed aangifte tegen hem. Deze 34- jarige verdachte uit Den Haag wordt op maandag 14 augustus voorgeleid aan een rechter- commissaris. De andere verdachte, een 23- jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd na verhoor in vrijheid gesteld.

Geweld tegen hulpverleners

Al jaren voert de politie samen met het Openbaar Ministerie stevig beleid op het gebied van geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners zoals brandweer en ambulancepersoneel of gemeentelijke handhavers. De politie accepteert geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld tegen politiepersoneel en pakt onderzoeken van geweld tegen hulpverleners met voorrang op. Het beleid van het OM is er op gericht om veel zwaardere straffen te eisen. Politieagenten en hulpverleners werken de-escalerend als het kan. Maar als het moet stappen ze naar voren voor de veiligheid van ons allemaal.

Deel je informatie met de politie

Ben je getuige geweest van dit incident en heb je deze informatie nog niet met de politie gedeeld, dan komen we graag met je in contact. We komen specifiek graag in contact met aanwezigen die het incident hebben gefilmd. De beelden die zij hebben kunnen waardevol zijn in het onderzoek. Heb je informatie? Bel dan met 0800-6070. Blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000. Je kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina invullen. In dit tipformulier kun je ook foto- en videomateriaal toevoegen.