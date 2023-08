Vuurwapen en drie tasers in beslag genomen na achtervolging

Foto: stockfoto politie



Rond 19.50 uur zetten agenten de achtervolging in aangezien ze het vermoeden hadden dat de bestuurder onder invloed was. De achtervolging eindigde uiteindelijk op de Burgemeester van der Lippad in Schiedam. De bestuurder rende de auto uit en kon op de Parkweg aangehouden worden voor het rijden onder invloed. In de achtergelaten auto werd een vuurwapen, drie tasers, twee boksbeugels en drugs aangetroffen wat in beslag is genomen.