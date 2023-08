Politie stuit bij toeval op zwaar vuurwerk in garagebox

Garagebox

Maar hier blijft het niet bij. In de garage stuiten de agenten op twee tassen, maken deze open en treffen in één van de tassen verschillende soorten zwaar vuurwerk aan (cobra’s en nitraten). Ook wordt iets aangetroffen dat lijkt op een zelf gefabriceerd explosief. Eerst wordt de Teamleider Explosieven Veiligheid ingeschakeld die na een eerste observatie toch de Explosieven Opruimingsdienst Defensie erbij wil hebben. De EOD heeft uiteindelijk het mogelijk explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. Het overige vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en zal worden vernietigd.

In de tweede tas blijkt een zeer groot contant geldbedrag te zitten. Het gaat om ongeveer 100.000 euro. Maar na onderzoek blijkt het te gaan om nep geld. Ook zit in de tas één stuk zwaar vuurwerk dat door een gespecialiseerd bedrijf is meegenomen.