Verdachte (26) aangehouden in onderzoek explosie Alphen aan den Rijn

In de vroege ochtend van zaterdag 29 april raakte de woning aan de Bremstraat door een explosie beschadigd. Niemand raakte bij dit incident gewond. De politie deed de afgelopen maanden onderzoek en dit leidde tot de aanhouding van de 26-jarige Rotterdammer in Rotterdam. Hij zit op dit moment vast en wordt gehoord.

Iets gezien?

De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen. Heeft u zaterdag 29 april voorafgaand, tijdens of na de explosie iets opvallends gezien in de omgeving van de Bremstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.