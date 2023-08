Minderjarige verdachte aangehouden na steekincident

Dinsdagavond 15 augustus rond negen uur in de avond kreeg de politie een melding binnen van een steekincident op straat. Dit gebeurde op de Bijlaardhof in Rockanje. Een slachtoffer raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij is bij bewustzijn. Al snel kon er een minderjarige verdachte aangehouden worden.

De toedracht van het incident wordt onderzocht. De politie vraagt hierbij hulp van getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Geef het aan ons door via de onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-700. Ook camerabeelden zijn welkom.