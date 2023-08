Vier verdachten aangehouden in witwasonderzoek; vuurwapen aangetroffen bij doorzoeking woning

Het onderzoek startte naar aanleiding van informatie uit een ander witwasonderzoek. Uit informatie die in dat onderzoek werd verzameld, kwamen de verdachten naar voren. Het gaat om een 30-jarige vrouw en 44-jarige man uit Zoetermeer en een 45-jarige vrouw en 51-jarige man uit Den Haag.



Tijdens de zoekingen zijn enkele duizenden euro’s aan contant geld en een vuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op de woningen en bankrekeningen. Eén van de vier verdachten is voorgeleid voor de rechter-commissaris voor het aantreffen van het vuurwapen. Deze verdachte zit op dit moment nog vast en zal zich op een later moment moeten verantwoorden voor de rechter. De andere drie zijn na verhoor heengezonden, maar blijven verdachten.