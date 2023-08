Geweldsincident Vondelpark; politie zoekt getuigen

Getuigen gezocht

Omdat het ’s middags en ’s avonds erg druk is geweest in het Vondelpark komt de recherche graag in contact met getuigen. Heeft u woensdag 16 augustus rond 15.00 uur iets gezien van de confrontatie nabij het standbeeld? Of bent u getuige geweest van het incident bij het Openluchttheater rond 21.10 uur? Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd onderstaand registratienummer. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.

2023185806