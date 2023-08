De politie kreeg rond 21.55 uur een melding van een mogelijke woningoverval aan de Hoofdstraat in Zeijen. Ter plaatse bleek het echtpaar in hun woning te zijn overvallen door twee verdachten. De twee zijn zonder buit de woning uit gevlucht. De politie startte direct een onderzoek en kort na de overval kon een van de verdachten in Assen worden aangehouden. We zijn nog op zoek naar de tweede verdachte.

We doen sporenonderzoek en buurtonderzoek en we zijn op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien/gehoord of heeft u misschien camerabeelden die het onderzoek kunnen helpen? Neemt u dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook een melding doen via het onderstaande tipformulier. Anoniem melden? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000.