Twee aanhoudingen verricht na overval op tankstation

Een medewerker van het tankstation werd even na 07.00 uur opgeschrikt door een man die onder bedreiging van een mes geld uit de kassalade eiste. Na een greep uit de kassa sloeg de overvaller op de vlucht. Hij ging ervandoor in een auto die door iemand anders bestuurd werd. Agenten wisten de auto staande te houden op de kruising van de Nicolaas Ruyschstraat met de Cornelis Muschstraat en er werd een BTGV (Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten) uitgevoerd om de verdachten aan te houden. De 20-jarige bestuurder uit Rotterdam kon direct gearresteerd worden, maar de bijrijder ging er te voet vandoor. Agenten hebben hierop waarschuwingsschoten gelost, omdat hij geen gehoor gaf aan de vorderingen van agenten. De man kon hierna worden aangehouden op de kruising van de Statensingel met de Van Beuningenstraat. Het gaat om een 26-jarige man uit Rotterdam. De politie doet onderzoek naar het incident.



U kunt ons helpen

Heeft u meer informatie over het incident en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact met ons op via onderstaande opties of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.