Verdachte Hamas-leuzen Klassieker niet welkom bij De Kuip

Op 5 april 2023 vond de halve finale van de KNVB-beker plaats tussen Feyenoord en Ajax. Voorafgaand aan deze wedstrijd schreeuwde een man onder meer Hamas-leuzen door een microfoon, vanaf een podium. Er zijn daarna online beelden rond gegaan van het incident en onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft aangifte gedaan van groepsbelediging met een antisemitisch karakter.



De Rotterdamse politie en justitie zijn een onderzoek gestart dat uiteindelijk heeft geleid tot de identificatie van verdachte, een 60-jarige man uit Den Haag. In afwachting van de behandeling van zijn strafzaak, heeft het Openbaar Ministerie hem een gedragsaanwijzing opgelegd. Daardoor mag de man, tijdens wedstrijden, zich de komende negentig dagen niet in de buurt van het stadion begeven.



Feyenoord is blij met het optreden van Politie en OM. “Ook wij zijn ons destijds rot geschrokken van wat er gebeurde. Dit wil je niet in je stadion en daarbuiten trouwens ook niet. Het is goed dat er consequenties zijn voor mensen die op deze wijze anderen kwetsen en bovendien de reputatie van Feyenoord”, aldus een woordvoerder van de club.



Ook de Nederlandse Voetbalbond heeft veel aandacht voor dergelijke gebeurtenissen en het is zeer goed mogelijk dat vanuit de KNVB nog aanvullende maatregelen vzullen volgen.