Getuigen gezocht explosie

Rond 01:10 uur kwam de melding binnen dat er een harde knal was gehoord bij een auto, geparkeerd aan de Adrianus van Driellaan, waarna er vlammen te zien waren. Toen agenten en de brandweer op de locatie aan kwamen bleek dat er een ontploffing plaats had gevonden, waarna een brand was ontstaan. Bij de explosie raakte een woning beschadigd, niemand raakte gewond.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u in de nacht van zondag 20 op maandag 21 augustus iets verdachts gezien in de buurt van de Adrianus van Driellaan? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn? Laat het ons weten. Informatie kun u delen via 0900-8844 of via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Blijft u liever anoniem, dan kunt u 0800-7000 bellen.