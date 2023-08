Drie agenten gewond bij vechtpartij, vier aanhoudingen

Toen agenten rond 21.30 uur afgingen op een melding van een vechtpartij leek de rust even wedergekeerd. Agenten probeerden de zaak te de-escaleren door het gesprek aan te gaan. Maar toch sloeg opnieuw de vlam in de pan en werden agenten en beveiligers belaagd. De situatie was zo dreigend dat de dienders hun wapenstokken moesten gebruiken en op linie moesten gaan staan om de menigte op afstand te houden. Uit omliggende politieteams kwamen agenten ter plaatse om te assisteren.

Gewond

Drie agenten en een onbekend aantal burgers raakten gewond. Het kostte de agenten, geassisteerd door beveiligers, grote moeite de openbare orde te herstellen. Meerdere malen werd gevorderd weg te gaan, maar het publiek bleef de agenten belagen met klappen en trappen. Ook werd er met voorwerpen gegooid. Uiteindelijk zijn vier mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. De agenten hebben aangifte van mishandeling gedaan. De vier aangehouden verdachten zijn ingesloten. De aanleiding van de vechtpartij is onduidelijk.

Reactie (wnd) burgemeester

Burgemeester (wnd) Mark Verheijen: “Het is erg jammer dat een prachtige dag in Etten-Leur, die in het teken stond van de wielerronde, zo moet eindigen. De omvang en de intensiteit van dit geweld heeft grote impact op de betrokken politieagenten, bewakers en onschuldige omstanders. Geweld tegen politie is volstrekt onacceptabel en tolereren we niet. Niet in Etten-Leur en nergens anders in Nederland. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat er strenge straffen volgen om een duidelijke streep te trekken. Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor de agenten en beveiligers die gisterenavond in een moeilijke situatie op moesten treden. Dat drie van hen hierbij gewond zijn geraakt is een absoluut dieptepunt.”