Getuigenoproep schietincident Adelaarsweg

Rond 22:50 uur worden er schoten gelost aan de Adelaarsweg. De politie treft niet veel later een slachtoffer met lichte verwondingen aan in een pand aan het Hagedoornplein. De politie maakt een zoekslag in de omgeving maar treft geen verdachte(n) aan. Ook is het forensisch team ter plaatse om onderzoek te doen naar sporen.