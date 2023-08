Insluiper aangehouden na zoektocht in Bussum

Rond 15:00 uur krijgt de politie een melding van een mogelijke insluiper in een woning. Op basis van een doorgegeven signalement gaat de politie in de buurt op zoek naar de verdachte.

Wanneer er een man, die voldeed aan het signalement, gespot wordt door de politie rond de Stationsweg vlucht hij te fiets. Later zet hij zijn vluchtroute te voet voort. Meerdere eenheden zijn snel ter plaatse om een blokkade te zetten in de omliggende straten. Ook de helikopter en hondengeleider kwamen ter plaatse.

Na een flinke zoektocht door tuinen en straten wordt de verdachte gesignaleerd ter hoogte van de Brinklaan en de Generaal de la Reijlaan. Door een goede coördinatie en samenwerking is hij hier door de politie aangehouden. Bij aanhouding van de verdachte zijn diverse sieraden aangetroffen. De politie doet verder onderzoek.

Ziet u iets verdachts rond uw woning of in uw buurt of vertrouwt u het niet? Bel dan 112.

Kijk hier voor meer vragen over woninginbraak, zoals tips voor het voorkomen van woninginbraak of wat te doen als er bij u is ingebroken. https://www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html