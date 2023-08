Automobiliste gewond geraakt bij aanrijding met politiebus

Rond 10.45 uur kregen agenten van de politiebus een melding van een spoedincident. De agenten reden daarop met hun politiebus, voorzien van optische en geluidssignalen, over het Veluweplein. Daar kwam de politiebus in aanraking met een personenauto. De bestuurster raakte hierbij bekneld in haar auto.

Inzet hulpdiensten

Direct na de aanrijding zijn de hulpdiensten, waaronder brandweer en het MMT, opgeroepen. Nadat de brandweer de bestuurster uit haar voertuig had gehaald, werd zij met spoed vervoerd naar een ziekenhuis. Van de drie agenten die in de politiebus zaten, raakten er twee lichtgewond. Zij hoefden niet naar een ziekenhuis.

Onderzoek

Op de plaats van de aanrijding is na de aanrijding direct onderzoek gedaan. Het Opsporingsteam Verkeer (OTV) en het team Verkeersongevallenanalyse (VOA) doen onderzoek naar de toedracht van dit ongeval. Zo is sporenonderzoek gedaan en zijn getuigen gehoord.