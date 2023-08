Aanhouding na steekincident Schlegelstraat

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding van een steekincident dat had plaats gevonden bij een woning aan de Schlegelstraat in Den Haag. Hierbij raakte het slachtoffer gewond door meerdere messteken. Het slachtoffer is vervoerd naar het ziekenhuis.

De politie is direct opzoek gegaan naar de verdachte van het steekincident. Uiteindelijk kon de verdachte aangehouden worden op de Laakweg in Den Haag.

Tips?

De politie gaat verder met onderzoek en heeft al veel mensen gesproken, maar meer informatie is welkom. Weet u over het steekincident en hebben we u nog niet gesproken? Of heeft u misschien camerabeelden? Geef dit dan door via onderstaand tipformulier. Of bel 0900-8844. Melden kan ook anoniem 0800-7000.